Nouveaux aménagements aux collèges de Papara et de Paea

Nouveaux vestiaires pour les cours d’EPS, nouveaux ateliers pour les SEGPA, nouvelles salles de classes… À Papara et à Paea, les collèges font peau neuve. L’État et le Pays ont investi plus de 67 millions Fcfp pour rénover et construire des équipements adaptés aux besoins des élèves.

La délégation de l’Éducation a d’abord inauguré les nouveaux vestiaires pour les cours d’Éducation Physique et Sportive. Cette opération, cofinancée par l’État et le Pays, représente un investissement global de 14 millions Fcfp.

La visite s’est poursuivie dans l’atelier HAB (Habitat) des élèves de 3ème, de la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). Ce champ professionnel permet d’initier les élèves à l’ensemble des métiers de l’habitat, notamment avec les métiers de la menuiserie.

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

Deux nouvelles salles de classe pour le collège de Paea

Après le collège de Papara, la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel et la délégation se sont rendues au collège de Paea, pour l’inauguration officielle du nouveau bâtiment de l’établissement comprenant deux nouvelles salles de classe et des sanitaires.

Ce collège, accueillant un effectif important d’élèves, manquait de salles de classe suffisantes. Ainsi, le ministère de l’Éducation a pensé, puis concrétisé ce projet longuement attendu par la direction du collège. Cette opération représente un coût total de 53 millions Fcfp, financée entièrement par le Pays.