Nouveau en Polynésie : un BTS Economie, Sociale Familiale

Ce nouveau diplôme aussi bien à destination des élèves issus des filières technologiques que des filières professionnelles rassemblent divers profils d’étudiants aux compétences et connaissances complémentaires.

Dès les premiers mois, les 12 étudiantes ont tout de suite adhéré à la dynamique du diplôme, impulsé par le lycée professionnel d’Atima Mahina, prônant des valeurs fortes en adéquation avec la formation, tels que le respect, la rigueur et l’exemplarité.

Des services de proximités pour accompagner les familles

Cet événement, organisé par les étudiants et l’ensemble de l’équipe pédagogique a permis de présenter les caractéristiques de la formation ainsi que ces principales finalités. De nombreux partenaires, ayant répondu favorablement à l’invitation de l’établissement, ont ainsi pu découvrir l’intérêt du déploiement de cette nouvelle formation.

En effet, l’inscription de ce nouveau diplôme à la carte de formation de l’enseignement supérieur en Polynésie est en adéquation avec les besoins de la population mais également avec ceux des institutions publics et privés.

La formation propose un accompagnement personnalisé aux familles dans leur quotidien au travers de différentes thématiques : consommation, budget, alimentation, santé, habitat, logement, environnement, énergie.

13 semaines de stage en immersion dans des entreprises ou administrations ou associations, vont permettre aux étudiants de développer et d’élargir leur savoir-faire et leur savoir être. Ce stage pourra s’effectuer dans de nombreuses structures telles que : les centres sociaux, les maisons d’accueil, les collectivités territoriales, les associations familiales, les services de prévention santé.

Un apprentissage par la pédagogie et la gestion de projet

Les moments de partage et d’échange entre les étudiants et les partenaires ont permis de mettre en lumière les projets, conduits par la promotion 2021-2022, qui font l’une des forces de cette formation :

– la création d’un potager solidaire, dont les produits seront donnés à certaines familles des quartiers prioritaires de Mahina ;

– la participation à l’organisation d’un village de l’alimentation et de l’innovation à destination de la population, pour promouvoir une alimentation saine et durable en valorisant les produits locaux ;

– la participation à l’organisation de la semaine européenne de la réduction des déchets, afin de sensibiliser la population au respect de l’environnement et au tri des déchets.