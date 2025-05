« Nous ne sommes pas des objets sexuels » Khaleesy Mai veut dénoncer les dessous de Miss T France

Il y a quelques jours, une vidéo faisait le tour de la Toile polynésienne. Khaleesy Mai, Miss T France 2022, hors d’elle, en pleine dispute avec la présidente du comité national Livia Nielsen. Des images capturées par Poerava Amo, la présidente de Miss T Raromatai que Khaleesy accompagnait.

Un différend qui intervenait à la veille de la soirée d’élection durant laquelle les représentantes du fenua ont brillé : Poea (représentant le comité Miss T Tahiti) remporte l’écharpe de Miss Elegance et Leifa (représentant le comité Miss T Raromatai) celle de 2e dauphine. « Je suis tellement fière de nos Polynésiennes », a réagi Khaleesy, qui a suivi le concours à distance. « Le comité Miss T France a décidé de lui interdire l’accès à la soirée parce que pour eux, cette vidéo ne donne pas une belle image de Miss T France« . Par solidarité et pour respecter ses valeurs, Khaleesy a donc décidé de ne pas s’y rendre.

Mais que s’est-il donc passé ? La tension aujourd’hui redescendue, Khaleesy explique avoir voulu « dénoncer l’envers du décor » de l’élection nationale. Ce qui l’a amenée à s’exprimer et qui a créé un désaccord avec la présidence du concours, c’est un événement en particulier.

À l’occasion de leur préparation, les candidates à Miss T France ont défilé tard dans la nuit en maillot de bain à l’Escualita, un bar du quartier de Pigalle à Paris, à la réputation sulfureuse. « Nous ne sommes pas des objets sexuels. Faire défiler les candidats dans un bar, (…) qui a une image sale contre laquelle je me bats… Pendant tout mon règne et jusqu’à présent, je me bats afin que cette image-là soit retirée de la communauté trans. Cette soirée-là n’avait pas, à mon sens, sa place dans le programme des filles, d’autant plus que beaucoup de filles, du moins d’ici, des parisiennes ou des Françaises qui vivent en France, connaissent la réputation de ce bar. (…) On aurait fait défiler les filles sur leur 31, de manière très élégante, ça aurait cassé ce cliché de ce bar qui a une réputation pareille. Sauf que là, on les met en maillot de bain. C’est les jeter dans la fosse aux lions, tout simplement. Je ne suis pas d’accord et je ne le serai jamais. »

L’ex-Miss T France estime que l’organisation a contribué à faire perdurer le mythe de la femme transgenre et considérée comme une fille qui fait le trottoir. « Personnellement, je n’ai jamais fait de trottoir et je ne le fais pas. (…) C’est tout mon combat, de me battre contre cette image sale de nous ».

Depuis son élection, Khaleesy est particulièrement engagée auprès de la communauté LGBTQIA+. Marraine de l’association Fierté trans de Polynésie, elle a accompagné plusieurs personnes dans leur transition. « J’ai accompagné une Tahitienne qui s’est tournée vers moi. (…) Je l’ai accompagnée pour son premier rendez-vous d’endocrinologie. Il faut savoir que dès ce premier rendez-vous, tout se met en place. L’hormonothérapie et tout ce qui s’ensuit.(…) C’est la troisième fille que je suis dans sa transition ici en France. Et s’il y en a d’autres, je vous attends. C’est avec un grand plaisir que j’accompagne ces filles dans leur transition. »

Un documentaire retraçant le parcours de Khaleesy sortira bientôt sur Canal +. Une avant-première était organisée au fenua le 22 mai dernier.