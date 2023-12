Non, Moetai Brotherson ne propose pas de plateforme d’échange de crypto-monnaies

La diversité des arnaques sur la Toile en est la preuve : les escrocs ont une imagination sans limite. Il y a quelques semaines, un article a été largement relayé. Il annonçait que le président du Pays Moetai Brotherson lançait une plateforme pour aider les familles à s’enrichir… Une plateforme d’échange de crypto-monnaies. S’il est connu que Moetai Brotherson s’intéresse aux nouvelles technologies liées à la blockchain – il était d’ailleurs présent au premier Polynesian Islands Crypto Summit- il n’a en revanche jamais décidé de s’investir dans un tel projet.

Cette arnaque revient régulièrement. L’an dernier, c’est le nom d’Edouard Fritch qui avait d’ailleurs été utilisé.

Pour appâter les lecteurs, bien sûr, rien de tel que de leur promettre qu’ils vont devenir riches. Les escrocs utilisent des titres accrocheurs et n’hésitent pas à copier le nom et les codes couleur et graphiques d’un vrai site d’actualité, ici un média bien connu de Grande-Bretagne, The Mirror. De quoi faire croire au lecteur qu’il consulte bien un contenu fiable.

Mais ce faux article a pour unique but de renvoyer vers un site incitant à investir.

Pour ne pas vous faire avoir, pensez à regarder l’url du site sur lequel vous vous trouvez. Ici, l’adresse n’a rien à voir avec celle du vrai site d’actualité du Mirror.

En consultant ce site, vous vous apercevrez également que son contenu est bien loin de l’actualité du bassin Pacifique et encore moins de celle de la Polynésie. The Mirror s’intéresse presque exclusivement à la famille royale britannique.

Autre astuce pour ne pas tomber dans le piège des arnaques aux faux sites d’actualité : utilisez un moteur de recherche pour trouver d’où vient l’article et si d’autres plateformes relaient l’information. Vous pouvez également vous rendre, dans ce cas, sur le vrai site du Mirror et rechercher l’article. Il n’apparaitra bien évidemment pas…

Enfin, et même si cela semble évident, en matière d’investissement, l’essentiel est bien sûr de s’informer avant, auprès de professionnels.

Le président du Pays a été alerté de l’utilisation de son identité pour cette arnaque. Sur les réseaux sociaux, il a annoncé qu’il la dénoncerait à la justice.

Enfin, sachez qu’en Polynésie, des agents spécialisés en cybercriminalité opèrent à la gendarmerie, mais aussi au sein de la police nationale. N’hésitez donc pas à signaler les arnaques aux forces de l’ordre.