Noël : l’association Ohana Here lance un appel aux dons pour les enfants défavorisés

Les cadeaux reviendront à 164 enfants âgés entre 1 et 17 ans des communes de Papeete, Faa’a, Punaauia, Paea, Papara, Taravao et Huahine et issus de familles défavorisées. Ils ont été recensés grâce aux interventions menées par l’association, explique la fondation Anavai qui relaie la collecte de fonds.

“Ce traineau permettra d’apporter une petite touche d’amour de notre Ohana Here, des paillettes dans les yeux des enfants ainsi

qu’un soutien à leurs familles malgré la crise sanitaire”, a confié à Anavai, Maryse, présidente de l’association Ohana here.

Le départ du traineau de Noël solidaire est prévu le samedi 11 décembre au matin.



PRATIQUE

Lien vers la collecte : ICI

INFORMATION SUR LA COLLECTE

• Durée : du lundi 29 novembre au jeudi 9 décembre

• Objectif : 262 950 F.

• Pour faire un don, il suffit de se rendre sur la page www.anavai.org, de se créer un

compte et de suivre les étapes afin de créditer son compte

A PROPOS DE L’ASSOCIATION

Ohana Here est une jeune association de quartier située à Teparepare à Punaauia.

Elle a pour but d’accompagner et d’organiser des activités pour les familles ; celles en

situation de détresse particulièrement. Contact : [email protected] ou +689

87 20 24 9