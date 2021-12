Noël des solidarités : 620 paniers repas offerts aux familles nécessiteuses

Encore aujourd’hui en Polynésie, plusieurs familles n’ont pas la possibilité d’offrir à leurs enfants un repas de fête accompagné des très attendus cadeaux de Noël. Un phénomène constaté par la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité et accentué par la propagation de la covid-19 depuis 2020.

Depuis 2017, le Noël des solidarités vise à offrir une journée festive aux familles les plus démunies et aux enfants et adolescents bénéficiant d’un accompagnement social. Cette année, en raison des contraintes sanitaires, pas d’activités suivi d’une distribution de cadeaux au Parc Paofai. En revanche, 620 paniers de Noël et des jeux de société ont été offerts aux familles suivies par la DSFE, sur l’ensemble des archipels.

Les élèves du lycée Don Bosco ont également participé à la confection des paquets puisque 450 paniers ont été enveloppés par leurs soins.