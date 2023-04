Natitua Sud : les travaux de pose du câble sous-marin débuteront mi-avril à Toahotu

Dans le cadre du projet de câble sous-marin reliant Tahiti aux îles de Rurutu et Tubuai, dénommé Natitua Sud, l’OPT et sa filiale ONATi avec leurs partenaires, les sociétés Optic Marine Services (OMS), Alcatel Submarine Networks (ASN) et Ti’aimoana, débuteront l’installation du système sous-marin le 17 avril, à Toahotu, indique un communiqué.