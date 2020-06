Natitua Sud : le câble sous-marin devrait être en service mi-2022

En décembre 2018, l’Office des postes et télécommunications (OPT) de Polynésie française a mis en service son second système de câbles sous-marins domestique dénommé Natitua reliant Tahiti à 10 îles des Marquises et des Tuamotu. En 2019, 10 îles supplémentaires des mêmes archipels ont été reliées par un réseau de faisceaux hertziens modernisé et à très haut débit. Natitua a permis aux habitants de ces 20 îles d’accéder aux offres de services Internet commercialisées à Tahiti.

Dans la continuité du développement numérique de la Polynésie française, l’OPT a étudié le projet de construction d’un système de câble sous-marin reliant Tahiti à Tubuai et à Rurutu dans l’archipel des Australes, dénommé « Natitua Sud ». La desserte actuelle des îles de l’archipel des Australes est assurée par transmission satellite, les capacités satellitaires étant onéreuses et limitées en débit. L’investissement dans une telle infrastructure permettra aux usagers d’accéder au très haut débit et aux mêmes offres de services qu’à Tahiti.

Sur la base des études techniques et économiques préalables, le conseil d’administration de l’OPT a approuvé le projet « Natitua Sud » en avril 2019. Cette nouvelle infrastructure permettra à Tubuai et Rurutu, de bénéficier de l’accès aux services innovants dans une perspective de développement économique, touristique, sanitaire, social et culturel et de maintenir les populations dans ces îles. De plus, les projets de développement des services de l’administration en ligne, de télémédecine en vue de réduire les coûts de santé et de l’e-education initiés par le Pays vont pouvoir y être déployés.

La réalisation du projet générera des emplois directs dans ces deux îles à raccorder au haut débit, notamment dans le secteur du bâtiment pour la construction des stations d’atterrage. En termes d’emplois indirects, l’investissement permettra le développement économique de ces îles en favorisant les échanges numériques. Pour l’exploitation et la maintenance des stations d’atterrage, du personnel local sera formé.

Dans le cadre du projet Manatua, l’OPT a saisi l’opportunité de la présence du navire Géo Résolution dans les eaux polynésiennes pour réaliser les études marines en eaux profondes de Natitua Sud permettant ainsi de mutualiser les dépenses. Pour compléter cette étude, l’OPT a sollicité les compétences d’une société locale pour réaliser les études marines en eaux peu profondes des îles de Rurutu et Tubuai. Elles ont permis de définir le tracé de la route du câble et d’estimer les différents types de protections des câbles liées aux spécificités des fonds marins de cet archipel. Le câble Natitua Sud sera d’une longueur totale de 820 kms, dont 765 Kms de Tahiti à Tubuai, avec une branche vers Rurutu de 55 kms, et une capacité maximale de 10 Terabits/s.

Cet investissement sera assuré par une aide du programme 2020 du Fonds exceptionnel d’investissement de l’État de l’ordre de 24% du total de l’investissement, avec une subvention du Pays à hauteur de 45%, d’autres sources de financement (OPT, Agence du développement numérique, emprunt). Le planning de réalisation prévoit une publication de l’appel d’offres du système de câble sous-marin au second semestre 2020 et une mise en service de Natitua Sud mi- 2022.

