Natihei : “je n’ai pas l’habitude de chanter sur de grandes scènes”

Tout le monde est là, les parents, les sœurs, les neveux et la tante… Lorsque vient le tour du jeune garçon de passer devant le jury, l’émotion est palpable : l’audition de Natihei a duré plus de 7mn et quasiment tous découvraient sa performance. “Personnellement, j’ai été bluffée. Et pourtant, Natihei chante à la maison tous les jours. Et ce soir, il nous a vraiment offert une belle prestation. On était vraiment très émus, c’était vraiment très beau et on est fiers de lui et on croise les doigts pour qu’il aille très loin dans la chanson”, confie Chelsy Chaumette, belle sœur de Natihei.“Il est sur la scène de The Voice en France. C’est fort”, lance de son côté la tante du garçon.

Roger le papa, était déjà fier du parcours de son fils ! Tout comme Françoise, la maman. Mais personne ne s’attendait à ce que le petit dernier de la famille passe sur une chaîne nationale après avoir remporté Pakikids. Ce soir-là, dans les coulisses de l’émission, c’est avec la boule au ventre que Françoise a regardé son fils chanter. “C’est le fait de se dire “est-ce qu’il va réussir ? Comment il va prendre la chose ? Est-ce qu’il va pleurer ou pas ?” C’est plutôt ça”, raconte Françoise Tinomoe Ly Sing Sao.

Malgré le stress, Natihei a surpris le jury avec sa voix. Le Tahitien avait choisi interpréter une chanson de Céline DION « L’amour existe encore »… et elle a fait mouche… “Au début j’étais vraiment stressé parce que je n’ai pas l’habitude de chanter sur de grandes scènes et c’était en France, pas à Tahiti…”, confie le jeune garçon.

Amel Bent a été la première à se retourner, puis Jenifer avec qui Natihei a décidé de poursuivre l’aventure de The Voice kids, Soprano et Patrick Fiori n’ont pas tardé à suivre.