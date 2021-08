Multiplication des arrêts de travail : l’ordre des médecins répond à la CPS

“Ce que l’on n’accepte pas du tout, c’est que la totalité des médecins soient mis en cause. Leur honneur et leur probité. On n’accepte pas un courrier qui menace les médecins en période de pandémie, ce qui est ignoble, de la part de la CPS. Tous les médecins travaillent énormément, sont débordés, attrapent la maladie, certains se sont même retrouvés en réanimation, mettent en danger leur propre famille pour soigner la population polynésienne! Et tout d’un coup, d’avoir un courrier qui met en cause et qui menace de déconventionnement et de remboursement sur leurs propres deniers : c’est tout à fait inacceptable!”