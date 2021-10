Motu Link Airline : une compagnie low cost pour les vols inter-îles en Polynésie ?

La compagnie prévoit d’effectuer du “transport aérien public régulier et à la demande, de passager et de fret sur le réseau interinsulaire de la Polynésie française dans la zone de libre concurrence”.

La nouvelle compagnie se décrit comme une compagnie aérienne ‘low cost’ assurant proposer des tarifs très bas. Elle espère donc capter 15% à 20% des parts de marché sur les destinations qu’elle souhaite toucher.

Motu Link Airline envisage dans un premier temps, de desservir les six aérodromes suivants : Huahine, Raiatea, Bora Bora, Rangiroa, Tikehau et Fakarava. Les fréquences envisagées durant toute l’année à partir de l’aéroport de Faa’a par cette future compagnie aérienne sont les suivantes :

Huahine : 14 fréquences hebdomadaires ;

Raiatea : 21 fréquences hebdomadaires ;

Bora Bora : 21 fréquences hebdomadaires ;

Tikehau : 5 fréquences hebdomadaires ;

Rangiroa : 7 fréquences hebdomadaires ;

Fakarava : 5 fréquences hebdomadaires.

Toutefois, à la demande du gouvernement, ce sont les 12 destinations de la zone de libre concurrence qui feront l’objet d’une desserte par la compagnie.

Motu Link Airline propose plusieurs classes de réservations déclinées en gammes tarifaires selon la saison. Son tarif « Reva » est le plus élevé, incluant une franchise bagage de 15 kgs, avec options. Dans un deuxième temps, la compagnie pourra envisager d’étendre son réseau aux aérodromes de Maupiti, Moorea, Nuku Hiva, Hiva Oa, Rurutu et Tubuai.

Pour proposer un tarif low cost sans minimiser la sécurité, la compagnie envisagerait par exemple une commercialisation sur internet plutôt qu’en agence et le développement de e-tickets et d’enregistrement en ligne, expliquaient en juin dernier nos confrères de Radio 1.

La compagnie Motu Link Airline sera dotée d’une flotte de 2 ATR 72-600. À terme, ce nouvel acteur du transport aérien interinsulaire prévoit d’embaucher 162 personnes pour assurer son rythme de croisière.

