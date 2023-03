Moorea : l’hôtel Cook’s bay, rénové, pourrait ouvrir en mai

Hôtel de 38 chambres réparties sur 3 niveaux, il disposera aussi d’une piscine et d’un restaurant. Le projet a bénéficié de la défiscalisation locale et vient d’obtenir une défiscalisation de l’État, pour un investissement global de 1,3 milliard de Fcfp.

Un projet que la société Cook’s bay resort and suite a voulu respectueux de l’environnement. “Ce n’est pas l’écologie pour l’écologie, c’est l’écologie dans un but d’économie en particulier sur la récupération de matériaux, la création d’un jardin de corail, la remise en place d’une plage, les énergies solaires ppour l’électricité, chauffe eau solaire, peut-être une petite éolienne pour la partie groupe de froid… explique Noël Coïa, président de la société Cook’s Bay Resort & Suites. Et à chaque fois c’est quelque chose dans le sens de l’histoire mais qui nous permet aussi d’avoir des économies et donc, on est motivés pour le faire.”

Selon Noël Coïa, l’établissement pourrait ouvrir dès le mois de mai. 35 emplois ont été créés, 90 % des personnes embauchées sont des habitants de Moorea.