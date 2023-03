Moorea : le nouveau quai du Vaearai exploitable… mais pas terminé

Après plus de deux ans d’existence, le Vaearai peut enfin exploiter son nouveau quai, à Vaiare. S’il est opérationnel, il n’est cependant toujours pas terminé selon les exigences de son armateur. « Il est fini, mais pas comme il faut« , assure Manfred Fa Shin Chong, directeur général de Vaearai. Il manque toujours une défense de sécurité sur sa plateforme, qui doit permettre au navire d’être maintenu dans de bonnes conditions et de limiter les chocs au niveau de la coque.

« On est en train de la confectionner, on le fait en régie. Elle sera posée pour fin avril« , affirme le directeur adjoint en charge des infrastructures et de l’exploitation au port autonome de Papeete Boris Peytermann. « La difficulté, c’est que nous sommes sur des chantiers où le site est en exploitation. Il a fallu jongler avec l’exploitation des quais par les ferries, puis nous avons eu des difficultés sur le prédimensionnement du quai qui nous a retardés« . Les travaux sur ces quais, qui ont duré près de deux ans, ont coûté environ 320 millions de Fcfp.

L’une des deux défenses sur le quai du Vaearai reste à construire (Crédit Photo : TNTV)

Les aménagements du quai d’accostage du Terevau et du Vaearai sont donc terminés, mais le basculement de ce dernier vers son poste définitif n’ayant pas encore été effectué, il reste encore l’aménagement du parking. « Pour 40 millions de Fcfp d’investissement, on a repris les barrières levantes, les caisses automatiques…« . Tout le système de parking avec un nouveau marquage au sol sera terminé « 4 semaines après le basulement du Vaearai« .