Monseigneur Hubert Coppenrath est décédé

C’est le père Landry Boyer, curé qui officie au sein de la paroisse de l’église Maria no te Hau, dont monseigneur Coppenrath était toujours l’administrateur, qui a annoncé ce dimanche matin le décès de l’archevêque.

Depuis qu’il avait renoncé à la charge du diocèse de Papeete en 2011, l’archevêque émérite était aussi redevenu administrateur de Notre Dame de Papeete. Il s’était également vu confier deux paroisses aux Tuamotu, et à Mataiva aux Marquises, archipel qu’il connait bien puisqu’il y a officié durant dix années.

En 2017, l’homme de Dieu nous confiait être préoccupé par la jeunesse d’aujourd’hui : “Je demeure préoccupé par l’avenir de la jeunesse polynésienne. Les jeunes me préoccupent, ils ont de grosses difficultés, pas de travail et les parents sont dépassés. Certains de ces jeunes sont indisciplinés, violents, rebelles, et surtout en manque de modèle”. Il indiquait par ailleurs : “Il ne faut pas croire que le progrès aujourd’hui est vraiment le progrès. Dans quelques années, on aura déjà oublié tout cela. Lorsque j’étais jeune, presque tout le monde était marxiste ou pseudo-marxiste. Maintenant, c’est terminé, il n’est plus question de cela. Il faut revenir aux valeurs véritables. La Foi.”

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Monseigneur Hubert Coppenrath aurait fêté ses 92 ans le 18 octobre prochain.