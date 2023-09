Moetai Brotherson vante la gastronomie polynésienne à Paris

C’est sous un épisode de chaleur inédit que Moetai Brotherson a goûté aux différents plats proposés sur le stand polynésien installé dans les jardins du Trocadéro. Avec un riche patrimoine culinaire, la Polynésie veut se faire connaître du monde de la gastronomie.

« Pour moi, ça fait partie de la culture. Exporter notre culture, la montrer au monde, c’est quelque chose qui fait partie de nos missions. Pour nous, la gastronomie ne se résume pas à une seule influence. On a la communauté chinoise qui nous a amenés des plats extraordinaires qui font aujourd’hui partie intégrante de notre patrimoine. On a l’influence française, et d’autres. Et on a ces plats qui sont issus de notre cuisine traditionnelle du ahima’a que l’on a adaptés au fil des ans. C’est ce qui fait la richesse de notre gastronomie », a souligné le président du Pays.

Nicolas Baretje a travaillé plusieurs années au fenua. Pour ce chef, les objectifs de ce Salon sont multiples : représenter la gastronomie polynésienne, combiner les ingrédients mais aussi véhiculer une autre approche de l’alimentation.

« J’ai voulu aller sur une recherche différente », explique-t-il, « pour moi, gastronomie ne veut pas forcément dire ‘cher’. La gastronomie, ça représente des produits de terroirs, grâce aux producteurs locaux, de Polynésie ».

Le festival existe depuis 4 ans maintenant. Moetai Brotherson s’est dit fier de voir la Polynésie participer à un tel événement. Son souhait pour la prochaine édition ? Faire venir davantage de chefs polynésiens talentueux afin de mettre en avant la diversité de la gastronomie locale.