Clap de fin pour « Paris Plage » qui, cette année, avait décidé de placer la Polynésie française sous les feux des projecteurs. Présent à Paris pour de nombreux rendez-vous politiques, le président Moetai Brotherson en a profité pour participer à la clôture de l’évènement et saluer ses organisateurs.

« Les bases que l’on a jetées lors de mon précédent passage avec Anne Hidalgo, et avec la prise de fonction de Sarah Teriitaumihau, ici, à la Délégation, ont créé une bonne émulation et une bonne synergie. On a vu plusieurs évènements culturels polynésiens qui se sont intégrés au dispositif ‘Paris Plage’. C’est bien. C’est une satisfaction », s’est-il félicité.

Cette synergie entre la mairie de Paris et la Délégation de la Polynésie française s’est aussi traduite par des ateliers de danses, de ukulele ou encore de percussions. « Les Parisiens ne savaient pas ce que le mot ukulele veut dire. Maintenant, ils le savent. Je leur ai aussi appris quelques notes. Ils sont très contents », a indiqué Terii Taputu, le chef de la troupe Aloha Tahiti Show.

Le musée itinérant « la belle histoire de Tahiti et ses îles » s’est, lui aussi, déplacé à la Délégation. Cette exposition créée en 2020, pendant la pandémie de Covid, fait la promotion de la culture du fenua dans l’Hexagone, ainsi qu’en Europe.

2024, année des J.O.

« On retrouve les cinq archipels. Nous avons également un hommage particulier aux tamarii volontaires. On a eu la chance de pouvoir rencontrer Teva Shigetomi qui a fait une exposition formidable sur les tamarii volontaires. On a aussi rajouté des pièces. On a notamment une stèle qui a été créée », a expliqué Franck Doucet, le commissaire de l’exposition.

L’année à venir sera chargée pour la Polynésie. Le Pays accueillera l’épreuve de surf des prochains Jeux Olympiques. L’occasion de faire découvrir à l’ensemble de la planète le berceau du surf : le spot de Teahupo’o.

« La Polynésie est terre de jeux. On est aussi bien en préparatifs au fenua que, ici, à Paris. On veut que le monde entier prenne conscience que le surf est né chez nous et nul par ailleurs et qu’on participe à ce formidable évènement que sont les Jeux Olympiques », a souligné Moetai Brotherson.

Le musée « la belle histoire de Tahiti et ses îles » veut, lui aussi, surfer sur la vague puisqu’il consacrera une exposition à la discipline, en juin 2024, où seront présentées des pièces inédites.