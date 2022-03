Covid-19 : Modification des mesures d’entrée par voie maritime en Polynésie

Le Conseil des ministres a validé une modification de l’arrêté CM du 13 mai 2020 qui détermine les conditions d’entrée et de surveillance sanitaire des arrivants en Polynésie française dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

L’évolution favorable de l’épidémie de la Covid-19 amène en effet le Pays à adapter la surveillance sanitaire des personnes arrivant par voie maritime. Pour ces derniers, le schéma vaccinal complet, qui permet dorénavant d’être exonéré de quarantaine à l’arrivée sur le territoire, est renvoyé aux dispositions nationales, à l’instar des voyageurs arrivant par voie aérienne.

Pour ceux ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet, un résultat de test négatif doit être produit. Ce test pourra désormais être réalisé par la technique antigénique, en plus de la technique RT-PCR. Afin de faciliter les démarches, la réalisation des tests virologiques pourra désormais être organisée à bord par le référent sanitaire du bateau.

Enfin, il sera tenu compte du statut du passager individuellement, et non plus de l’ensemble des personnes présentes à bord.

Dans le cas où un passager arrivant par voie maritime doit réaliser une quarantaine, celle-ci pourra être effectuée à bord du navire dans une zone dédiée. Cependant, si la configuration du navire ne permet pas cet isolement, la quarantaine de l’ensemble des passagers et de l’équipage du navire sera alors nécessaire.