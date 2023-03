Modernisation du service public : une “forte attente des citoyens”

“L’intérêt général, le Service public et l’Usager sont-ils encore la priorité de l’action publique, de leurs actions quotidiennes?“. Devant un parterre de quelque 200 cadres de l’administration publique, le président Édouard Fritch a ouvert la 7e conférence du service public, événement annuel où sont partagées les différentes innovations et actions menées au sein des services administratifs du Pays.

Derrière la thématique de la modernisation de l’action publique, cette grande réunion vise à mettre les services du Pays par rapport aux nouveaux usages sociaux et technologiques, notamment avec la dématérialisation : « Je constate que les choses évoluent, qu’une dynamique positive s’est engagée, que chacun de vous, cadres, mais aussi que tous les agents publics s’impliquent dans cette modernisation », a poursuivi Edouard Fritch.

En outre, les services du Pays doivent “faire plus simple, plus efficace, plus accessible“. Les travaux se sont organisés autour de trois axes :

« La transformation publique à l’écoute de l’usager » : L’administration s’efforce de mieux comprendre les besoins et les préférences de ses usagers.

« La performance au service de la transformation publique » : Les réformes de l’administration publique ont un impact sur l’économie, la société et l’environnement. Il est crucial qu’elles soient adaptées aux besoins locaux et respectent les intérêts de tous.

« Et si on améliorait notre responsabilité sociétale, sociale et environnementale ? » : Les administrations publiques, au même titre que les entreprises privées, ont un rôle déterminant à jouer pour répondre aux défis de développement durable, au cœur des attentes des citoyens, mais aussi des agents publics.

En complément des interventions de la matinée, pour illustrer la transformation au sein de l’administration, des espaces d’information ont été proposés sur place, afin de présenter des actions, des méthodes et des outils de transformation ou démarches de simplification du service public polynésien.