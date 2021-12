Mode – La tendance est à l’échange… de vêtements

Nouvelle cliente dans la boutique, Karine Desfour vient avec une série de vêtements. En échange, elle reçoit des étoiles qui vont lui permettre de choisir d’autres articles sur les portants : “J’ai découvert le concept il y a peu, et je trouve que c’est vraiment super. Je suis quelqu’un d’écolo et de responsable, et je trouve qu’on gaspille beaucoup les fringues. Et ici, on porte beaucoup de robes, du coup, à un moment donné, on se lasse un peu de porter toujours les mêmes robes. Le fait de pouvoir échanger, ça permet d’avoir un petit rôle d’éco-responsabilité, de ne pas surconsommer”.

Un concept tendance et écologique dont s’est emparé Laetitia Beck qui a ouvert la boutique Échange Tendance il y a 6 mois : “Ce concept vient du Canada, et il se développe beaucoup en France. En Polynésie, cela n’existait pas encore, et je trouvais que le concept était très intéressant parce que c’est vraiment de l’échange de vêtements, et c’est ce qui m’a beaucoup plu”.

Le système fonctionne avec un abonnement. Chaque forfait, en fonction de son tarif, permet un certain nombre d’échanges. Les clients adorent et l’environnement aussi : “L’idée, c’est vraiment de lutter contre le gaspillage, contre la fast fashion, tout en continuant de se faire plaisir. On peut changer régulièrement de vêtements sans aggraver la pollution de la planète”.

La boutique propose beaucoup de choix pour les femmes, les hommes, les enfants et les bébés, aussi bien en vêtements, en chaussures qu’en accessoires. Une aubaine pour des idées tenues en cette période de fêtes et encore mieux, à rapporter pour être échangées, si on le souhaite.