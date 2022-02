Modalités d’inscription sur les listes électorales

Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être déposées tout au long de l’année. Toutefois, afin d’être prise en compte pour un scrutin, la demande d’inscription doit être déposée au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de ce scrutin. Une date limite anticipée est fixée par le code électoral pour les demandes d’inscription faites en ligne.

Ainsi, pour l’élection présidentielle, la date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée :

– au mercredi 2 mars 2022 en ligne (en vous rendant ICI)

– et au vendredi 4 mars 2022 en mairie.

Ce délai est repoussé au 30 mars 2022 dans certains cas seulement (Français atteignant 18 ans au plus tard la veille du second tour de l’élection, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré).

Quelle que soit votre situation et dans le cas particulier où votre demande d’inscription aurait rencontré une difficulté liée à la procédure administrative d’inscription, vous pourriez alors obtenir votre inscription jusqu’au jour de l’élection.

Plus d’infos ICI (onglet “vous votez outre-mer”) et sur le site internet du haut-commissariat.

Pour vérifier votre inscription sur les listes électorales et votre bureau de vote, cliquez ICI, dans l’onglet “Votre commune de vote”, tapez le nom de la commune ou les premières lettres et sélectionner la dans le menu déroulant. Vous devez renseigner le nom de la commune et non celui de la commune associée. Les points numériques situés au haut-commissariat, aux subdivisions des îles sous le Vent et des Marquises sont à votre disposition pour accéder à ce téléservice.