Miss Tahiti de retour au fenua : “La Polynésie reste dans le top 5, je suis très fière”

Colliers et couronne de tiare, danses et musique traditionnelle, la représentante du fenua a été accueillie comme une reine : “Ça fait du bien de revenir au fenua. J’ai pu vibrer au son des pahu. La danse marquisienne c’est quelque chose qui est très fort de sens et je pense que c’est tout le mana qui m’a portée jusqu’à cette place de troisième dauphine de Miss France.”

Crédit Tahiti Nui Télévision



Le 11 décembre dernier, c’est Diane Leyre, la représentante de la région Île-de-France qui a remporté l’écharpe de Miss France. Tumateata termine sur le podium avec un titre de 3e dauphine. “Mon objectif a été atteint. C’était de faire partie du top 5. Cette année la concurrence était rude. Il y avait de belles Miss régionales. La Polynésie reste dans le top 5 donc oui je suis très fière. (…)”

Pas de regrets donc pour la belle qui ne veut retenir que le positif : “Ça fait un mois que je suis partie du fenua. Je me suis vue grandir, évoluer. J’ai découvert de nouvelles capacités et surtout je me suis ouverte à d’autres horizons. J’ai pu côtoyer des Miss régionales de toute la France et maintenant je peux dire que j’ai une amie dans chaque endroit en France (…)”

Cette année, pour la première fois, les 29 Miss régionales ont signé un contrat de travail et reçu un salaire. Si Tumateata n’a pas donné le montant de cette rémunération, elle assure que l’argent est loin d’être une motivation pour participer à l’élection… “Le salaire ne motive pas du tout notre préparation. Bien évidemment ça peut nous aider dans toute la préparation parce qu’il y a également un apport financier pour participer à Miss France mais ce n’est qu’un plus et je pense qu’en aucun cas ce serait la première motivation d’une Miss régionale ”

Tumateata va à présent rejoindre sa famille pour les fêtes de fin d’année et reprendre son rôle de Miss Tahiti.