Miss Tahiti danse pour les malades polynésiens

Partie pour Paris le 9 novembre, Tumatea Buisson a enchainé essayages et séances photos en vue de l’élection de Miss France qui doit se dérouler le 11 décembre au Zénith de Caen. En attendant de se joindre aux 28 autres miss régionales lors du voyage de préparation, qui cette année aura lieu à la Réunion, Miss Tahiti a pris le temps de rendre visite avec l’association A Tauturu ia na – Paris, aux malades Polynésiens soignés à Paris et logés au centre d’hébergement le Rosier rouge de Vanves. Une visite pleine d’émotion selon les membres de l’association. Tumateata Buisson a même offert un aparima aux malades et à l’association.