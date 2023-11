Miss Tahiti à la rencontre des Polynésiens en métropole

Elle a quitté son soleil pour la pluie de Paris. Ravahere Silloux garde tout de même son sourire, et est ravie de venir représenter son île. « J’ai hâte. Ça marque l’approche de cette fameuse aventure Miss France et j’ai vraiment hâte d’y être. C’est vrai qu’il y a un peu de pression parce que Miss France c’est un grand concours, mais c’est l’aventure d’une vie et j’ai juste hâte d’entrer dans l’aventure. C’est un rêve qui se concrétise, que du bonheur. Une immense fierté aussi d’avoir été élue Miss Tahiti. »

Tumateata Buisson et Ravahere Silloux à la délégation de la Polynésie à Paris. Crédit : Tahiti Nui Télévision

Des proches à revoir, une visite aux malades, et entre autres l’essayage de son costume régional, c’est un programme bien chargé qui attend Miss Tahiti. À cette occasion, c’est sa cousine Tumateata Buisson, la Miss Tahiti 2021, sera à ses côtés, ce qui la rend un brin nostalgique : « C’est très différent. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que c’est vrai que c’est une autre casquette que je porte aujourd’hui mais c’est aussi avec beaucoup d’entrain. J’essaie beaucoup de la rassurer parce que c’est vrai que c’est une aventure qui peut faire peur. Miss France c’est encore un autre niveau mais je suis là surtout pour la réconforter et lui donner du courage. »

Tumateata Buisson. Crédit : Tahiti Nui Télévision

Ce séjour, court mais intense, était très important pour la Miss, mais aussi pour la délégation en métropole. La responsable, Sarah Teriitaumihau, se dit très heureuse « d’accueillir Miss Tahiti à la délégation. Elle passe chaque année, c’est une habitude. Là pour la première fois, on a décidé d’ouvrir à la communauté pour qu’ils puissent voir leur Miss, (…) qu’ils puissent prendre des photos avec elle, lui parler…«

Jeudi prochain, Ravahere débutera son aventure, où elle rencontrera les 29 autres prétendantes au titre de Miss France 2024…