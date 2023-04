Miss Tahiti 2023 : les visages des 10 candidates dévoilés

Elles sont 10, ont entre 18 et 26 ans et veulent décrocher le titre de Miss Tahiti 2023. Les candidates au concours ont été présentées au cours de la traditionnelle conférence de presse à l’Intercontinental Tahiti.

Comme chaque année, l’élection se fera en deux parties. Une soirée de gala qui permettra de sélectionner une première finaliste, se déroulera le 27 mai sur le motu de l’Intercontinental. Thème retenu : le thème du MET Gala, événement incontournable du monde de la mode qui se tient à New York.

L’élection aura lieu quant à elle le vendredi 23 juin dans les jardins de la mairie de Papeete. La culture et l’histoire du fenua sont mises à l’honneur cette année : « On va vous parler de Samoa, de Rapa Nui. À travers ce thème, le but n’est pas seulement de parler des îles mais aussi de parler des femmes, des chefferesses », explique Hinatea Colombani.

Lors de la préparation, les candidates vivront également des immersions culturelles.

Les votes sont ouverts dès aujourd’hui. Envoyez MissTahiti + le numéro de votre candidate au 7588