Miss France 2024 : le Nord-Pas-de-Calais reprend la couronne, Miss Tahiti dans le top 15

Une entrée sur un titre de Queen B. De quoi donner le ton de cette édition du concours Miss France sur le thème « boîte à musique ».

Cette année, Sylvie Tellier qui a cédé sa place de directrice du concours à Cindy Fabre, présidait le jury.

Après un premier tableau dans lesquelles les candidates se sont trémoussées en jupons fluos sur le thème des années 80, notre représentante Ravahere Silloux est montée sur scène, sur un air latino.

Passage le plus attendu par de nombreux spectateurs, celui en maillots de bain. Les Miss ont brillé en une pièce doré façon robe charleston.

Un joli minois… et une tête bien pleine : c’est le crédo, depuis de nombreuses années, du concours. Alors, à l’annonce des 15 premières sélectionnées, les Miss ont dû s’exprimer face au public venu nombreux au Zénith de Dijon. Ravahere Silloux, deuxième appelée, nous a ramené en 1998, année de la victoire de la France à la Coupe du Monde de football, mais aussi de sa naissance. « Mon père voulait m’appeler France, a-t-elle raconté. Mais nous savons bien qui a toujours le dernier mot… ». Pour une année, Miss Tahiti a donc invité le public à l’appeler France, en lui remettant la couronne.

Les représentantes des régions de Normandie, Centre Val de Loire, Guyane, Provence, Corse, Guadeloupe, Côte d’Azur, Nord-Pas-de-Calais, Languedoc, Midi-Pyrénées, île-de-France, Bourgogne et Pays de Loire ont également passé cette étape avec beaucoup d’imagination et de répartie pour certaines.

Cette édition était l’occasion de rendre un hommage à la femme au chapeau, Geneviève de Fontenay, décédée en août dernier. D’anciennes Miss ont donc retrouvé la scène, habillées en noir et blanc, comme l’était de son vivant la papesse de Miss France.

Nouveau passage en maillot de bain, deux pièces cette fois, en mode flamenco : du noir et des froufrous rouges pour nos Miss. Enfin, un dernier passage en robes de soirées goldy à volants a permis aux téléspectateurs de voter avant le passage de 15 à 5 candidates en lice pour la couronne.

Une étape que la Tahitienne ne passera pas. Restent en course : Miss Guyane, Miss Provence, Miss Guadeloupe, Miss Languedoc et Miss Nord-Pas-de-Calais, rare candidate à porter les cheveux courts pour le concours. Si les Polynésiens auraient certainement aimé voir Ravahere aller plus loin, on notera que deux représentantes des outre-mer ont tout de même été retenues.

La réalité a déjoué les prédictions de l’intelligence artificielle de l’entreprise Avisia qui donnait la couronne à Miss Côte d’Azur. La sudiste restera dans le top 15, comme notre beauté des îles.

Après un ultime défilé en robes de soirées dignes de vraies princesses, les 5 finalistes ont répondu à des questions tirées au sort. La première question a été posée par la Polynésienne Mareva Galanter à Miss Langedoc. Une dernière étape qui devait permettre aux Français de faire leur choix.

Et c’est le Nord-Pas-de-Calais qui reprend la couronne. Ève Gilles l’avait assuré : la couronne tiendra très bien sur ses cheveux courts. Et c’est le cas. La belle, étudiante en deuxième année de mathématique et en informatique appliquées aux sciences humaines et sociales à Lille, est la 4e Miss France issue de cette région après Camille Cerf (2015), Iris Mittenaere (2016. Également Miss Univers la même année) et Maëva Coucke (2018).

Le palmarès :

4e dauphine : Miss Languedoc

3e dauphine : Miss Guadeloupe

2e dauphine : Miss Provence

1er dauphine : Miss Guyane

Miss France : Miss Nord Pas de Calais