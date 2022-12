Miss et Mister Université de Tahiti : les 10 candidat(e)s dévoilé(e)s

Qui succèdera à Abel Hauata et Teururai Toamiriura, Miss et Mister UPF 2022 ? Cette année, l’élection change de nom et devient Miss et Mister Université de Tahiti. Ce samedi matin, les 10 candidats aux titres ont été dévoilés à la presse au campus de Punaauia. Une première étape avant l’élection qui devrait se tenir fin février.