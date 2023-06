Miss Dragon 2023 : le grand oral avant la soirée d’élection

Toutes aussi élégantes les unes que les autres dans leur robe bleu satin, les candidates au titre de Miss Dragon 2023 se concentrent. À quelques minutes de l’entretien individuel face au jury, la pression monte dans les coulisses. Le grand oral compte pour 40% de la note finale. Chacune des Miss compte dévoiler une facette de sa personnalité pour convaincre. « Je comprends un peu le hakka car ma grand-mère me parle en hakka, et j’apprends le mandarin depuis la primaire. Je suis allée à l’école chinoise et à l’école française » déclare Romane Xiao Hong Suard, candidate n°6.

Les prétendantes ont 15 minutes pour se présenter et répondre aux questions du jury, attentif à leur aisance à l’oral et leur prestance. Le jury veut également en savoir plus sur les prétendantes. Certains membres du jury n’hésitent pas à les questionner sur leurs qualités et leurs défauts pour mieux les connaitre. » On aimerait, au travers de cet entretien, mieux cerner la personnalité de chaque candidate. C’est un exercice difficile de savoir qui représentera le mieux la communauté chinoise pendant cette nouvelle année » explique Patrick Yeung, président du jury.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les questions sont ouvertes : cuisine, passion, études, implication dans la culture chinoise… Après 4 ans d’interruption, le jury composé entre autres de précédentes Miss Dragon et de Miss Tahiti 2021 est bienveillant. « C’est un point important pour la Miss, je pense, de voir un peu outre la beauté extérieure, ce qu’il se cache à l’intérieur » indique Heimiti Teng, Miss Dragon 2019.

Le grand oral est toujours une épreuve délicate pour les candidates. Certaines dévoilent une part de leur histoire personnelle. « Je voulais parler de mon combat contre le harcèlement scolaire, car je l’ai moi-même vécu dans mon enfance. C’est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C’est dur d’en parler, et plus tard, on a des traumatismes. Et moi, je veux aider » confie Maimiti Iorss, candidate n°7.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’épreuve de l’oral passé, les 8 jeunes femmes vont désormais se concentrer sur la soirée d’élection samedi prochain avec en face d’elles le jury, mais aussi le public.