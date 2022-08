Mise en place d’un Campus des métiers et des qualification de la mer

Les Campus des métiers et des qualifications regroupent des établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement supérieur, de formation initiale ou continue, construits autour d’un secteur d’activité correspondant à un enjeu économique territorial.

Ces campus font l’objet d’une labellisation pour une durée de 1 à 5 ans maximum, renouvelable, attribuée par une commission composée de représentants des collectivités régionales, des recteurs, de l’Association des Régions de France (ARF), des inspections générales de l’éducation nationale, des directions du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et du ministère de l’Économie.

Organisé et structuré autour d’un réseau d’établissements et d’ateliers pédagogiques, privés ou publics, déjà existants, le CMQ Mer va permettre de proposer des parcours de formation, de niveau Bac-3 à Bac+3, en formation initiale ou continue, selon des parcours généraux ou professionnels.

Ce projet partenarial public privé proposera ainsi aux étudiants et demandeurs d’emploi, des parcours de formations cohérents répondant à des besoins en compétences exprimés par les entreprises.