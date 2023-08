Mini Heiva : l’Intercontinental a remboursé tous les clients de la première soirée

Des parapluies en réserve, parés à être déployés à la première goutte. Ce vendredi, pour la troisième soirée du 41e Mini Heiva, l’Intercontinental a pris les devants pour éviter les déconvenues de la première représentation, le 28 juillet dernier. Le personnel et les clients se souviendront longtemps de cette dernière, gâchée par la pluie et le vent.

Entre la vaisselle cassée et les vidéos des trombes d’eau qui s’abattaient sur les tables, partagées sur les réseaux sociaux, la direction de l’étalissement a finalement décidé de rembourser tous ceux qui s’étaient présentés et qui avaient dû manger avec des parapluies.

« On ne s’est pas posés la question, assure le Directeur général de l’intercontinental Tahiti Thierry Brovelli. Les gens de vendredi (28 juillet) qui n’ont pas pu passer leur soirée et qui ont décalé leur réservation sur les autres soirs, nous les avons acceptés sans les faire payer. Ceux qui sont restés, ou qui ne sont pas venus, ou autre, nous les avons remboursés » .

« Pas de clients lésés » , répète la direction. « Si par le message que l’on a, il y a qui se reconnaissent et n’ont pas été remboursés, ils peuvent nous contacter et l’on saura quoi faire » , conclut M. Brovelli.

3 millions de perte à minima

Samedi, les pertes de l’hôtel étaient déjà chiffrées à près de 3 millions de francs, uniquement pour le remboursement des clients. Le personnel mobilisé le 28 juillet et la nourriture gâchée ont été payés. Pour compenser ces pertes, l’hôtel a donc misé sur une qualité de service irréprochable lors des deux dernières soirées des 4 et 5 août, qui affichaient complet.

Pour servir convenablement tous les convives, des renforts ont été nécessaires, au service comme aux cuisines. « On a réajusté les plannings » , glisse le directeur général adjoint de l’Intercontinental Nédim Salignon. Pour la soirée du 5 août, « 40 serveurs et autant en cuisine » ont été mobilisés. Pour satisfaire la clientèle, l’hôtel n’a pas hésité à mettre en avant le showcooking, comprendre la cuisine à découvert devant les clients.

L’hôtel a aussi pu compter sur ses clients les plus fidèles, comme Minnie et Alain, un couple qui n’a jamais raté une seule soirée des concours de chant et danse du Heiva et du Mini Heiva… depuis 2013. Les tourtereaux ont eu droit à une table juste en face de la scène et à quelques petits cadeaux de la direction.