Météo : pluie et vent « jusqu’au week-end au moins »

« Le mauvais temps qui s’est installé sur les Australes va perdurer. Il est remonté un peu au nord et va concerner les îles de la Société (…) jusqu’au week-end au moins », prévient Angelo Yeekinchoi, prévisionniste à Météo France Polynésie.

L’île de Rapa est toujours placée en vigilance orange pour les fortes pluies et en vigilance jaune pour les vents. La Société, les Tuamotu ouest et les Australes ouest et centre sont, eux, placés en vigilance jaune pour les fortes pluies.

« Ces épisodes pluvieux (…) peuvent provoquer des cumuls importants », ajoute Angelo Yeekinchoi. A Tahiti, « les côtes nord sont les plus exposées comme la vallée de la Papenoo ou encore la zone urbaine. Il faut donc rester prudent ».

Cet évènement météorologique n’a cependant rien d’exceptionnel en cette saison et est lié à la présence de Zone de Convergence du Pacifique Sud « qui arrive depuis les Samoa ». Elle devrait mettre « quelques jours à se disperser ».

Météo France invite la population à rester vigilante et à se tenir informer d’éventuels changements de niveau de vigilance dans les jours à venir.