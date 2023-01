Météo : le soleil devrait bientôt faire son retour

Ce dimanche, « le ciel reste encombré avec de belles périodes d’accalmie. Toutefois, des passages d’averses et de grains sont encore possibles et peuvent être de forte intensité localement, notamment sur les côtes Nord et Est », indique Météo France qui ajoute que « lundi, les éclaircies sont plus larges et les précipitations en net retrait ».

Sur les Australes Ouest et la région de Mopelia, la vigilance orange est toujours de mise, « la faute à des cumulus, altocumulus et cumulonimbus bien tenaces ».