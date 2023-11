Météo France Polynésie suit la dépression Mal qui ne présente pas de menace pour le Pays

A 2 heures du matin, la dépression Mal évoluait à 2700 kilomètres à l’Ouest de Rimatara et à 3300 kilomètres au Sud-Ouest de Tahiti. Le phénomène génère des vents compris entre 95 et 130 kilomètres/heure, selon les données de Météo France Polynésie. Il se déplace dans une direction Sud-Sud-Est et « ne présente aucune menace pour la Polynésie française ».

« Tout système nommé dans notre périmètre, qui est large, est supervisé par le centre de Nadi à Fidji. On le suit systématiquement, même s’il est très éloigné, car on dépend de cette zone », précise Jean-Marc Carcy, le responsable de la communication à Météo France Polynésie. Selon celui-ci, Mal est en train de perdre en intensité « en direction du Sud où elle rencontre des eaux plus froides ».