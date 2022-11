Météo France annonce un temps très perturbé ce week-end, appel à la prudence

Un nouvel épisode de fortes pluies est attendu à partir de ce vendredi, annonce météo France. Il touchera d’abord Mopélia et les Iles- Sous-le-Vent, puis gagnant progressivement les Iles du Vent ce soir.

Météo France prévoit de nouveaux cumuls importants, qui s’ajouteront aux cumuls déjà conséquents du début de semaine. La prudence est donc de mise.

Météo France précise que ce second épisode pluvieux sera différent du premier. Les vents vont s’orienter au Nord puis au Nord-Ouest : les fortes précipitations pourront donc également intéresser les côtes Nord et Ouest des Iles sous le Vent et des Iles du Vent.

À Tahiti, la zone urbaine relativement épargnée en début de semaine devrait être davantage

concernée par ces fortes pluies.

Sur la Société, les cumuls attendus ce week-end pourront être du même ordre que ceux

du début de semaine, c’est-à-dire jusqu’à 200 litres/m² en 24h, avec des pluies localement

plus intenses pouvant donner des cumuls proches de 100 litres/m² en 3h, ce qui explique la

vigilance orange pour l’ensemble de l’archipel depuis ce vendredi à 5 h.

Le vent prendra une direction assez atypique ce week-end, venant du Nord puis du

Nord-Ouest, et pourra être parfois fort, en particulier à l’approche des grains, les rafales

pourront parfois dépasser les 80km/h.

Par ailleurs, une vigilance jaune pour les fortes pluies est en cours sur les Tuamotu

Nord-Ouest, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Nord-Est et Tuamotu Est.