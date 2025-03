Menace de grève à la BP : pour l’intersyndicale, la direction cherche « le blocage »

Le préavis déposé, ce mardi, par l’intersyndicale (A Tia i mua, CSIP, CSTP-FO, O Oe to Oe Rima et Otahi) fait suite au refus des « salariés de la restructuration proposée par la Direction visant à transférer la majorité des directions fonctionnelles à la Société Générale de Nouvelle-Calédonie ».

Une première réunion s’est déroulée ce jeudi, suivie par une seconde, ce samedi matin, « qui a rapidement tourné court ».

« La direction refuse de remettre en cause le projet de délocalisation tout comme la majorité des propositions visant à augmenter le pouvoir d’achat des salariés. Le préavis arrive à échéance lundi soir, et à ce jour tout semble indiquer que la Direction recherche le blocage et la grève, ce qui briserait 22 ans de paix sociale au sein de l’établissement bancaire », indique l’intersyndicale dans un communiqué.

Celle-ci dit rester « engagée pour conserver l’autonomie des décisions, les compétences et les emplois en Polynésie » et rejeter un « projet qui ferait de la Banque de Polynésie une succursale de la Société Générale de Nouvelle-Calédonie pourtant fragilisée par la situation économique critique » du Caillou.

« La poursuite du mouvement doit être discutée en assemblée générale ce lundi. L’intersyndicale reste disponible d’ici là pour reprendre le dialogue pour peu que ce soit le souhait de la Direction », conclut-elle.