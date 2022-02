Mélanome : affluence lors du dépistage gratuit à Papeete

En seulement 1 heure, le quota du nombre de personnes à examiner a été atteint. Pour l’opération, la Ligue contre le cancer a fait appel à ses nombreux partenaires : des dermatologues et oncologues bénévoles et le soutien, sur le plan logistique, de l’Institut du cancer en Polynésie. “Avant, le mélanome, 80% de personnes mouraient. On n’avait rien pour les soigner, raconte le docteur Catteau. Maintenant, 80% de personnes survivent. Pourquoi ? Parce qu’on utilise maintenant l’immunothérapie. Qu’est-ce que c’est ? Tu donnes des médicaments pour renforcer les défenses naturelles de l’organisme.”

“Comme je suis rémission d’un cancer, j’étais intéressée. Finalement je n’ai rien. Et mon mari, finalement c’est lui qui a quelque chose de suspect”, confie Heipua venue se faire dépister.

Ce premier événement permet de mieux connaître les cancers de la peau, notamment le mélanome, et d’encourager aux dépistages. Sur les 10 premiers patients examinés, 3 auront besoin d’un suivi. En Polynésie, ce type de cancer est encore peu connu et son impact souvent minimisé, pour diverses raisons.

Au vu de l’engouement suscité par l’opération, la Ligue contre le cancer envisage de renouveler l’événement. Mais déjà, le rendez-vous est donné vendredi à la salle communale de Ututoa à Raiatea.