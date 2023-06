Mehiti Mazet et Hiro Crespo élus Miss et Mister Raromatai 2023

La 31ème édition sur le thème « Black and White » de Miss et Mister Raromatai avait lieu samedi soir. Défilé en maillot de bain, en tenue de ville puis en tenue de soirée : les 14 prétendants au titre de Miss et Mister Raromatai ont tout donné pour tenter de séduire les membres du jury. Prestance, sourire, démarche… Chaque passage était observé de près par le jury et les spectateurs.

Dans la salle, le public était en liesse : plus de 2 000 personnes des îles Sous-le-Vent ont fait le déplacement pour encourager leur candidat.

Mehiti Mazet, Miss Raromatai 2023 (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Au terme de la soirée, c’est finalement Mehiti Mazet de la commune de Taputapuatea qui est sacrée Miss Raromatai 2023. Sa première dauphine est Avaearii Cacelin et sa deuxième dauphine est Navairua Itchner. « A la base, je me suis inscrite juste pour le fun, mais je suis vraiment heureuse d’avoir remporté ce titre. Je remercie les personnes qui m’ont soutenue jusqu’au bout » confie la nouvelle Miss.

Hiro Crespo, Mister Raromatai (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Hiro Crespo de Taha’a a quant à lui été sacré Mister Raromatai 2023 : « Je suis très heureux et très ému d’avoir eu autant de soutien. Je dédie cette victoire à ma mère et à mon père ». Ses dauphins sont Teihoarii Teheiura et Heremoana Lacassaigne.

Par ailleurs, le même soir, à Bora Bora, avait lieu la première édition de l’élection de Miss T Raromatai 2023, qui a été remportée par Céleste Milliard de Raiatea – Tumaraa. Lafia Naiser est elle repartie avec l’écharpe de Miss T Bora Bora 2023 (plus d’infos ICI).