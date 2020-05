Médicaments : un vol French bee en route pour Tahiti

Un A350-900 de la compagnie French bee a décollé de l’aéroport d’Orly 3 mardi, direction Papeete. Une escale exceptionnelle est prévue à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), « puisque le sol américain nous est fermé jusqu’à nouvel ordre » explique Patrick Moreno, directeur de SIFA Aérien.

Ce vol apporte 20 tonnes de fret médical au fenua.

« L’ensemble des équipes de French bee restent mobilisées face au Covid-19 afin de maintenir un lien sanitaire essentiel vers la Polynésie française. Nous sommes impatients de pouvoir rétablir nos vols commerciaux réguliers à destination de Papeete dès que les Autorités nous le permettront, afin d’assurer ces liaisons qui relient la Métropole et ces îles merveilleuses. HI LINE CARGO, également filiale du Groupe Dubreuil, est un acteur majeur de la réalisation de ces vols indispensables, qui participent dans le contexte actuel à la continuité territoriale et à l’effort de solidarité entre notre pays et ses territoires » souligne Marc Rochet, Président de French bee dans un communiqué.

Lire aussi : Plus de 50 Polynésiens bloqués en métropole ont enfin pu rentrer chez eux

Plusieurs résidents polynésiens reprochent à la compagnie aérienne de les avoir laissés « sans nouvelle » après l’annulation de leur vol le 20 mars.