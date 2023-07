Maupiti veut voir aboutir son projet d’extension de la piste aéroportuaire

Direction l’île de Maupiti, où s'est rendu mardi le haut commissaire. Une visite éclair du représentant de l’État, une première pour l’île depuis longtemps. Eric Spitz est allé à la rencontre du conseil municipal et de la population de Maurua, mais il a surtout pris le temps de constater l’avancement des projets que l’État accompagne. Des projets comme le schéma directeur de distribution de l’eau potable, la consolidation des travaux de l’école maternelle de l’île et de son dépotoir. Et celui de l’extension de la piste aéroportuaire.