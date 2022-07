Maupiti : un aérogare, une agence postale, un centre médical et dentaire inaugurés

D’abord l’aérogare, qui a entièrement été reconstruit et financé par le pays. Le bâtiment plus spacieux de 71 m2 offre un espace restauration, des bureaux et guichets pour réserver un vol. Les locaux seront prochainement équipés de vestiaires et douches. L’île accueille en moyenne 10 000 visiteurs par an et compte 22 pensions de famille.

L’agence postale (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le distributeur automatique de billets (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le second bâtiment inauguré est l’agence postale. Et ce qui change le quotidien tant pour les habitants que les touristes c’est qu’elle est équipée du premier distributeur automatique de billets. Jusqu’à présent il fallait se rendre au guichet selon des créneaux horaires.



Enfin, le centre médical et dentaire a été inauguré. Le pays poursuit l’amélioration des structures de soins dans les îles. Le centre est équipé d’une salle de consultation, d’une de radiographie et d’une salle d’urgence.