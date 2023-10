Maupiti signe pour un Fare Ora

Il est envisagé de créer un Fare Ora avec un guichet unique pour toutes démarches administratives qui concernent la commune, le Pays, voire d’autres opérateurs. L’accent sera mis sur le renforcement des activités de prévention. Cela facilitera les démarches administratives, mais permettra également aux acteurs de santé d’agir avec des actions locales sur les déterminants de santé de la population de Maupiti.

Le Fare Ora a pour ambition de prendre en compte l’ensemble des besoins des usagers dans un lieu central. Outre le concept de guichet unique pour les démarches administratives et l’accès au droit, il s’agit de proposer une multiplicité de services pour accompagner chaque personne à prendre soin de sa santé, de son bien-être physique et psychologique.

Plusieurs communes ont déjà sauté le pas avant Maupiti. Comme dans toutes les autres, le dispositif Fare Ora sera adapté aux besoins identifiés de la commune et de ses habitants et optimisera les ressources déjà disponibles, à partir d’un état des lieux et de l’identification des besoins tant du côté du Pays que de la commune.