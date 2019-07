Maupiti a posé la première pierre de sa future aérogare

La première pierre de la nouvelle aérogare de Maupiti a été posée ce samedi. D’une surface de 400 m2, la structure sera composée d’un restaurant, de stands pour les artisans et des bureaux de l’opérateur aérien. Coût des travaux : 140 millions de francs supportés par le Pays.

“On ne peut pas laisser Maupiti dans une situation pareille, a lancé Jean-Christophe Bouissou, le ministre des Transports, à l’issue de la cérémonie. Nous avons donc décidé avec le Pays d’accélérer le mouvement. Le permis de construire a été signé hier. Sur le financement, nous avons une ligne de crédits qui est ouverte aujourd’hui avec des autorisations de programme, des crédits de paiement.”

La grande nouveauté, des vestiaires et une zone de baignade seront aménagés pour que les passagers puissent profiter du lagon de Maupiti.

“Nous posons la première pierre de cette nouvelle aérogare qui aura vraiment la particularité d’être sur un îlot assez paradisiaque et, pour les passagers qui attendent, de se baigner à la mer, de prendre une douche et de monter dans l’avion, a poursuivi le ministre. Donc c’est vraiment un édifice qui sera à l’image de Maupiti sur le plan architectural.”

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Ce projet répond au nombre grandissant de touristes. En 2018, plus de 28000 passagers ont visité Maupiti. Un chiffre qui va très certainement augmenter. Air Tahiti envisage d’ouvrir cette ligne aux ATR 72, des aménagements devront cependant être réalisés.

“Nous sommes actuellement en train de terminer la gestion d’un projet qui est assez complexe et qui nous permettra, dans un avenir proche, de poser l’ATR 72 sur Maupiti, sans modification de la piste, a précisé Manate Vivish, le directeur général d’Air Tahiti. L’aviation civile de l’Etat et l’aviation civile du Pays se sont mis d’accord pour mettre en place les équipements nécessaires qui permettront à l’ATR 72 de se poser sur le terrain que nous avons ici.”

Le projet est accueilli à bras ouverts par la population et les autorités de l’île. Le tourisme est la ressource économique de l’île. Et avec “toutes ces structures qui vont être mises en place, le bateau peut-être bientôt, l’avion… ça va permettre à beaucoup plus de gens de venir chez nous sans difficultés, a confié le maire de l’île, Woullingson Raufauore. Et nous sommes prêts pour ça.”

Les travaux devraient démarrer à la fin de l’année.