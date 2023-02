Mathilde Zampieri : du windsurf à la production cinématographique

On la connait dans le monde du sport, mais encore assez peu dans son nouveau métier : celui de réalisatrice et productrice. Sacrée à deux reprises 3e mondiale en Windsurf, la jeune Mathilde Zampieri a changé de voie. “Je pense qu’il y a eu un grand tournant durant le covid. (…) Je savais que je voulais arrêter la compétition et j’avais eu la chance de tourner deux docus avec un real américain sur mon parcours de winsurfeuse (Vahine I te Moana et Meherio, NDLR)“. Son intérêt pour l’audiovisuel grandit, l’envie de passer derrière la caméra se fait sentir.

À l’époque en parcours Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives), elle se réoriente en licence d’information et communication, sort son premier court-métrage, Deux Soeurs (diffusé sur la plateforme Amazon Prime Video aux États-Unis et en Grande-Bretagne) et décide de monter sa propre société de production, Nevermind, à seulement 22 ans. “J’aime bien être décisionnaire de A à Z. Comme ça, si c’est moi qui finance, c’est moi qui ai la possibilité de décider de ce que je veux.”

Une réorientation qu’elle ne regrette pas : “J’ai eu la chance de faire 6 coupe du monde alors que j’avais 16 ans donc c’est trop bien mais je suis contente d’être passée à autre chose.”

Aujourd’hui, Mathilde fait parler d’elle avec un nouveau projet audiovisuel. Les images sont travaillées, le son est impeccable, le scenario, professionnel, et la plateforme choisie… pour le moins originale : Mathilde propose une mini série diffusée sur le réseau social TikTok. Un projet réalisé avec l’actrice et influenceuse Jessica Errero qu’elle a rencontrée à Tahiti. “On avait envie d’entremêler nos univers et nos passions qui se ressemblent, Mathilde dans la réalisation, et moi dans l’acting”, explique Jessica.

Selon le site spécialisé Statista, plus de la moitié des Français entre 16 et 25 ans possèdent un compte TikTok. Un réseau social pour un projet vidéographique de qualité : une manière de toucher les plus jeunes avec un contenu différent : “TikTok c’est un réseau social où c’est pas mal quantitatif mais relativement peu qualitatif. On s’est dit que ça pouvait être sympa de faire un truc vraiment de qualité et de voir comment c’est reçu“, explique Mathilde.

Jessica Errero et Mathilde Zampieri.

Avec la rupture comme thème, nul doute que le public concerné sera large. “On parle de ce qu’on connait. Je pense que tout le monde a déjà vécu une rupture et je trouvais ça cool d’essayer d’en faire quelque chose de positif.”

“Le troisième épisode emmène à une morale qui fait que, ok on va vivre un moment compliqué, la rupture, mais au final, c’est une libération, ajoute Jessica. On aime bien emmener toutes les deux une morale à quelque chose qui est censé très triste. Et surtout sur TikTok on touche beaucoup les ados, les jeunes adultes et je pense qu’ils en sont en plein dedans.”

Deux épisodes sur 3 de la série baptisée The End Of Us sont déjà sortis : “On a eu que des bons retours”, assure l’actrice. “On voit que ça ne prend pas autant que des trend de TikTok parce que je pense que c’est tout nouveau de voir quelque chose de vraiment qualitatif”.

Jessica Errero. Images tirées de The End Of Us

Jessica Errero. Images tirées de The End Of Us

La mini série a été réalisée en un temps record : 3 jours, de l’écriture au montage.

Mathilde travaille aussi sur un projet de documentaire sur l’île Sacrée où elle a grandi : “C’est un documentaire sur Raiatea. Un format un peu différent. Ce sera tourné à Raiatea et à 90% sous l’eau”.

Un documentaire, et un long métrage de fiction… “J’ai fait lire à Mathilde le long métrage que j’ai écrit et je pense qu’on a envie toutes les deux de travailler sur ça”, confie Jessica Errero. Les deux jeunes femmes envisagent de partir un temps pour les Etats-Unis.

“Il y a déjà de gros producteurs qui sont intéressés, révèle Mathilde, donc le but ce serait d’ici l’année prochaine de faire un long métrage qui sortirait au cinéma.”

Prochain rendez-vous avec Mathilde, à Hollywood pourquoi pas…