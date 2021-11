Mathias, 8 ans, atteint d’une maladie incurable, réalise son rêve de venir en Polynésie

Une troupe marquisienne, Vaiana et même Maui ont accueilli Mathias à son arrivée au fenua. La réalisation d’un rêve.

Ce voyage s’est réalisé grâce à une famille unie mais aussi et surtout grâce à l’association La bande de copains qui a pu réunir en un temps record 33 000 euros (près de 4 millions de Fcfp) pour organiser ce périple.

Mathias, atteint d’une maladie incurable, restera 1 mois sur le fenua et découvrira les charmes des îles de la Société mais aussi l’atoll de Rangiroa. “On n’ira pas partout où on est invités parce qu’on manquait de temps donc on a fait une sélection pour que ce ne soit pas trop rapide, que Mathias ait aussi le temps de se reposer, explique Aline, sa maman. On remercie vraiment tout le monde. C’est vrai qu’il était fatigué à l’arrivée et il a des problèmes de vue maintenant donc il ne voit pas tout mais la musique… il touchait les colliers… Quand il s’est couché il m’a dit ‘ça y est, on est à Tahiti. Maintenant, on est aussi Polynésiens. On est de métropole, on est occitans, on est Narbonnais… et aussi Polynésiens.”