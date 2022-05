Marchandises bloquées en Nouvelle-Zélande : Edouard Fritch rencontre Winston Peters

Winston Peters, vieil ami de la Polynésie, a été invité pour une mission d’information relative à la crise des marchandises bloquées dans les ports d’Auckland et de Tauranga en Nouvelle-Zélande en rencontrant les responsables du secteur concerné au cours de réunions de travail programmées dans les jours à venir.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

La prise de contact de ce jour avec le président du pays accompagné de monsieur Yvonnick Raffin, ministre des Finances, de l’Economie, en charge de l’Energie, de la Protection sociale généralisée, de la coordination de l’action gouvernementale et des télécommunications, de monsieur Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture, de l’Environnement, des Ressources marines, en charge de l’Artisanat, de monsieur René Temeharo, ministre des Grands travaux, des Transports terrestres, en charge des relations avec les Institutions, a permis à monsieur Peters de mieux comprendre et cerner les contours et les objectifs de sa mission et les attentes du gouvernement de la Polynésie, mais aussi ceux des importateurs locaux et des agents maritimes.