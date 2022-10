Marc Benioff fait Chevalier de la Légion d’Honneur

Marc Benioff avait apporté un soutien logistique au pays pendant la pandémie, en offrant 2000 masques à Tetiaroa puis 480 concentrateurs d’oxygène pour aider les malades, ainsi que d’autres accessoires à destination du personnel médical.

Ce samedi, il a reçu des mains du Haut commissaire de la république, la médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur, et a tenu a remercier à son tour les autorités du pays et de l’Etat. Marc Benioff investit depuis 17 ans en France .

Né en Californie en 1964, Marc Benioff a fondé la société Liberty Software, spécialisée dans les jeux, puis a travaillé 13 ans chez Oracle Corporation. Il a également cofondé la société SalesForce.com dont il est le propriétaire. Il est aussi propriétaire du Times magazine qu’il a acheté avec son épouse en 2018.

(Crédit : Haut-commissariat de la République en Polynésie françasie)

Pour l’anecdote, son cousin David Benioff est producteur et réalisateur de cinéma, scénariste et romancier, cocréateur et écrivain de la série télévisée Game of Thrones.