Maramatea, nouvelle avocate au barreau de Papeete

Rarement la grande salle d’audience du tribunal de Papeete n’avait été aussi bondée pour une prestation de serment. La famille et les amis sont venus nombreux hier jeudi pour féliciter Maramatea Tuahu – Bertholon qui devient avocate à seulement 26 ans : « Je suis très fière d’être diplômée de l’UPF, j’ai fait ma licence ici. Et vraiment, on est entre de bonnes mains ici, avec monsieur Sémir Al Wardi, monsieur Alain Moiron, monsieur Raimana Lallemant, prennent soin de nous. J’encourage tous les jeunes de la Polynésie qui souhaitent s’engager dans des carrières juridiques à commencer à l’UPF. C’est un très bon choix. Et maintenant, j’espère que je serai à la hauteur de tous ces honneurs. Je pense que choisir un métier que l’on aime et où s’investit, où l’on donne de sa personne, et en plus quand c’est un métier qui est proche des gens, je pense que c’est oeuvrer pour son pays, et j’espère que c’est ce que je ferai dans le cadre des mes fonctions d’avocate. Et maintenant au boulot, parce qu’il y a du travail ! ».

Maramatea Tuahu (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Maramatea a décroché son master en droit aux Antilles avant d’obtenir son diplôme d’avocate de l’école de formation du barreau à Paris. Elle a exercé dans 3 cabinets d’avocats de Papeete avant d’ouvrir son propre cabinet qui traitera tout type de contentieux.