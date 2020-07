Marae Arahurahu : la famille Taiore demande une contrepartie au Pays

Depuis plusieurs mois la famille Taiore a entamé des procédures au tribunal pour tenter de récupérer ce qu’elle juge être son bien, sans succès. Mais avec l’aide des membres de PKAO, « Polynesian Kingdom of Atooi » (une nouvelle monarchie auto-proclamée), une nouvelle procédure a été relancée et depuis, aucune procédure d’expulsion n’a été lancée.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

La famille Taiore assure que ce site, très fréquenté des touristes et où bon nombre d’événements culturels sont organisés, ne leur sera pas interdit, mais qu’une contrepartie sera demandée au territoire. « Nous n’allons pas leur interdire de venir, par contre, à chaque activité ou manifestation organisée ici, nous demanderons une part des bénéfices réalisés à hauteur de 51% pour nous et 49% pour le territoire. Nous ne voulons pas que seul le territoire touche des bénéfices alors que nous, propriétaires terriens, ne percevons rien. Nous nous sommes installés ici une semaine, puis deux, et on nous a dit qu’on allait être expulsés. Mais nous avons dit non, nous ne bougerons pas de notre terre. Ensuite, on nous a demandé : qu’est-ce qui prouve que c’est votre terre, et nous avons montré notre dévolution successorale. Donc aujourd’hui, on demande au pays de venir nous rencontrer et de discuter » explique Bernard Taiore, de la famille revendiquant la terre dite « Fare Ura ».