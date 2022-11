Manihi : la zone de pêche réglementée prolongée jusqu’au 31 décembre 2026

Pour rappel, la ZPR de Manihi a été créée le 21 août 2017 pour une durée de 5 ans afin de réduire la pression de pêche dans la zone du village et de la passe. La mesure phare était l’interdiction des parcs à poissons et des filets dans toute la zone. Aujourd’hui, tous les parcs à poissons à proximité du village ont été retirés.

Depuis la mise en place de ZPR, la population a pu constater très rapidement un retour progressif des poissons aux alentours du village. Après 4 ans d’application, c’est une situation d’abondance qui est observée. Cette ressource, bien qu’elle ne soit accessible qu’au moyen de la pêche la ligne sans embarcation à proximité de la passe, permet aux villageois de s’approvisionner à moindre effort en poissons frais pour l’autoconsommation. La pêche au moulinet sur le quai du village est ainsi devenue le passe-temps préféré des villageois.

Les discussions auprès des villageois et la consultation publique organisée le 15 septembre dernier ont permis de recueillir un véritable enthousiasme vis-à-vis de cette ZPR et de ses effets. La population s’est positionnée en faveur du renouvellement de cette ZPR pour une durée de 5 ans avec quelques modifications mineures qui tiennent compte de l’expérience passée. Des mesures spéciales pour renforcer la préservation de 2 espèces emblématiques, à savoir le napoléon ou mara et la loche marbrée ou kito, ont également été adoptées.

Un comité de gestion avec un nombre important de représentants de la société civile a été créé pour suivi de cette ZPR et pour renforcer l’implication de la population dans la gestion de ses ressources marines.