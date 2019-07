Manèges : les forains de Vaitupa prévoient un feu d’artifice le 13 juillet

Les manèges de Vaitupa sont ouverts au public depuis une dizaine de jours. Comme les années précédentes, le site est très prisé par le public. Site qui a presque doublé le nombre de ses attractions.

Samedi, les forains ont décidé de lancer une opération inédite. “Samedi, les forains de l’association de Vaitupa organisent un grand feu d’artifice pour remercier la population de toutes ces années et c’est une première sur notre site : un feu d’artifice en plein mois de juillet, offert par les forains”, nous dit Stéphane Philipponneau, vice-président de l’association des forains. “On veut créer l’événement et attirer le plus de monde possible et on sait qu’un feu d’artifice attire le monde. (..) Il sera tiré à l’arrière de Vaitupa sur le motu Ovini. Mais il sera au-dessus des têtes. J’ai demandé à l’artificier de ne faire que des pièces qui vont aller très haut pour que tout le monde puisse en profiter un maximum.”

Tous les stands se sont cotisés pour offrir à la population un spectacle dont elle se souviendra. “Ça fait plusieurs années que je me bats pour qu’on ait un feu d’artifice. J’ai réussi à le mettre en place et j’espère que personne ne sera déçu, que tout le monde va travailler à hauteur du feu d’artifice.”

Rendez-vous samedi, sur le site de Vaitupa. Le spectacle devrait débuter vers 21 heures.