Manèges à Vaitupa : une nouvelle prolongation incertaine

C’est une image inhabituelle en cette mi-septembre : la grande roue continue de tourner sur le site de Vaitupa à Faa’a. L’association des forains de la place a obtenu de la mairie l’autorisation de prolonger son activité sur le site. Une autorisation qui prend fin ce dimanche soir. Mais l’association aimerait pouvoir prolonger encore, pendant les trois prochaines semaines. Pour cela, il faudra un nouvel accord de la municipalité.

“Si jamais on nous autorise, ça sera que les week-ends. Vendredi, samedi et dimanche, prévient Henriette Hunter, vice-présidente de l’association des forains de Faa’a. On ne veut pas ouvrir dans la semaine, parce que la semaine dernière on a ouvert et il n’y avait pas de monde.”

Du côté des professionnels, la question des prolongations ne fait pas l’unanimité. Certains ont l’espoir de faire des recettes intéressantes, d’autres préfèrent arrêter les pertes. Le bilan de ce dernier mois n’est pas à la hauteur de leurs espérances.

“Au vu de ce qui se passe actuellement je trouve que c’est une bonne idée, mais uniquement le week-end. Je crois qu’il y a eu un retrait par rapport aux fournitures scolaires à la rentrée, du coup les gens consommaient moins. Mais la depuis la dernière fin du mois, ça revient petit à petit“, remarque Tarahu Iki, restaurateur.

“On a cru qu’en prolongeant, on aurait du monde. Mais je pense que les gens c’est automatique pour eux, que juillet et août c’est jours de fête mais les autres mois non, estime Heimata Ng, foraine.

Le premier adjoint au maire de Faa’a, Robert Maker, estime quant à lui qu’il est temps que les manèges de Vaitupa s’arrêtent.